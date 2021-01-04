У Лук'янівському СІЗО відремонтували камеру за гроші ув'язнених. Фото

У Київському слідчому ізоляторі (Лук'янівське СІЗО) відремонтували камеру на 22 особи.

Фотографії до і після на своїй сторінці в Facebook показав міністр юстиції України Денис Малюська, зазначивши, що приміщення тепер без цвілі.

Він підкреслив, що на ремонт було витрачено 67 450 грн, які отримані від платних камер.

"Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) грн платників податків.

До речі, під новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень", – додав міністр.

Камера розрахована на 22 особи Денис Малюська, Facebook

Нові ліжка Денис Малюська, Facebook

Камера до ремонту Денис Малюська, Facebook

Санвузол Денис Малюська, Facebook

Як писав OBOZREVATEL, раніше Денис Малюська розповів про те, що за рахунок проведення "великого розпродажу в'язниць" міністерство планує провести "велике будівництво в'язниць". Всі старі виправні установи, швидше за все, будуть знищені.