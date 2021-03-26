У Києві за ініціативи Марини Порошенко створять два центри комплексної психоневрологічної допомоги

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Кияни
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У Києві за ініціативи Марини Порошенко створять два центри комплексної психоневрологічної допомоги

У рамках реорганізації медзакладів психоневрологічного профілю, у Києві створять два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги на правому та лівому березі.

З такою ініціативою виступила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, лідерка "Європейської солідарності" у Києві Марина Порошенко, передає пресслужба партії.

Вона нагадала, що раніше депутати не підтримали реорганізацію закладів з надання психіатричної допомоги, яку пропонував Департамент охорони здоров’я КМДА.

"Запропоновані нам кроки не враховували забезпечення рівномірного надання психіатричної допомоги населенню по всій території міста. Створювався прецедент монополізації психіатричної медичної допомоги. А також залишалася незрозумілою подальша доля закладу судово-психіатричної експертизи", – зазначила Марина Порошенко.

У Києві за ініціативи Марини Порошенко створять два центри комплексної психоневрологічної допомоги

Аби вивчити та врегулювати ці питання, була створена відповідна робоча група. За підсумками її роботи, Марина Порошенко запропонувала створити на правому березі КНП "Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги "ПСИХІАТРІЯ", до якого увійдуть "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ", "Київська міська психоневрологічна лікарня №3", ПНД №1", "ПНД №3", "ПНД 4".

На лівому березі буде створено КНП "Міський заклад з надання психіатричної допомоги". До його складу увійдуть: "Київська міська психоневрологічна лікарня №2", "ПНД №2", "ПНД №5".

"Також ми пропонуємо розвивати мережу послуг психіатричної допомоги у Києві шляхом організації на постійній основі виїзних консультативних прийомів лікаря-психіатра на базі консультативно-діагностичних центрів", – зазначила Марина Порошенко.

Окрім того, буде вирішено питання судово-психіатричної експертизи, запевнила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я.

"Наша комісія надсилала листа до Кабінету міністрів України щодо термінового вирішення питання державного фінансування цієї служби. Проте, на жаль, відповідь так і не надійшла. У той же час вже з першого березня працівники Центру судово-психіатричної експертизи відправлені в неоплачувану відпустку у зв’язку з відсутністю фінансування. І вже є перші відмови від судових запитів", – сказала політикиня.

За її словами, проєкт рішення, який одноголосно підтримала сьогодні профільна комісія Київради, спрямований на недопущення припинення функціонування судово-психіатричної установи міста Києва.

Документ також покликаний вирішити питання обмеженості фінансування психоневрологічних диспансерів. Його Київрада має розглянути на найближчому пленарному засіданні.

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