У Києві виявили випадок сказу

Олег Тимченко Кияни 12:30, 5.01.2021 Оновлено: 12:37, 5.01.2021

У Дарницькому районі Києва зафіксовано випадок сказу у кота.

Як повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в столиці, 31 грудня до відділу з боротьби зі сказом тварин звернулася місцева жителька. Вона принесла труп бездомного кошеняти.

Встановлено, що протягом двох тижнів жінка підгодовувала його разом зі своїм котом і собакою, а потім він напав на тварин і вкусив господиню

Дослідження підтвердило сказ. Київську міську державну адміністрацію поставили до відома, вживають заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпропетровській області зафіксували спалах сказу тварин.

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