У Києві відбулося на 50 ДТП менше за тиждень

Анна Прийма Кияни 12:50, 28.12.2020 Оновлено: 13:27, 28.12.2020

На дорогах Києва за минулий тиждень, з 21 до 27 грудня, зменшилася кількість ДТП до 859, порівняно з попереднім (907).

Як повідомив Центр організації дорожнього руху на сторінці у Facebook, зокрема сталося 36 аварій із потерпілими, загиблих не було.

Усього травмовано 40 учасників дорожнього руху, з них – мотоцикліст і велосипедист. Також 18 разів наїхали на пішоходів, з них 9 – на пішохідних переходах.

ДТП у Києві
Центр організації дорожнього руху

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни

Дивіться також

В Україні розпочали створення нової снайперської гвинтівки "Володар Горизонту". Відео випробувань

Українцям запропонували роздати стрілецьку зброю: навіщо і кому належить

Українська вчителька – про тортури в полоні "ДНР": змушували співати гімн РФ і тримали зі щурами

В Україні підвищили тариф на електроенергію майже в 2 рази, але й це не межа: скільки платитимемо

В Україні підскочать ціни на цигарки і з'являться нові правила: скільки коштуватиме пачка