У Києві відбулося на 50 ДТП менше за тиждень

На дорогах Києва за минулий тиждень, з 21 до 27 грудня, зменшилася кількість ДТП до 859, порівняно з попереднім (907).

Як повідомив Центр організації дорожнього руху на сторінці у Facebook, зокрема сталося 36 аварій із потерпілими, загиблих не було.

Усього травмовано 40 учасників дорожнього руху, з них – мотоцикліст і велосипедист. Також 18 разів наїхали на пішоходів, з них 9 – на пішохідних переходах.

Як повідомляв OBOZREVATEL: