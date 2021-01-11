У Києві різко скоротилася кількість хворих на сезонні віруси

У Києві за перший тиждень 2021-го зареєстровано 5798 хворих на грип і ГРВІ, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні й нижча від базової лінії на 73,9%.

За інформацією Департаменту охорони здоров'я, нині показник захворюваності становить 195,4.

Порівняно з попереднім тижнем, рівень захворюваності на грип та ГРВІ знизився на 26,8% за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Зокрема, дітей захворіло 1971 (зниження на 34,1%), дорослих – 3827 (на 22,3%).

До медичних установ госпіталізовано 26 осіб, з них 23 дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 10 січня, в Києві зареєстрували 371 нового хворого на коронавірус. Низькі показники захворюваності в столиці фіксують уже третій день поспіль.