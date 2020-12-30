У Києві п'яний на Nissan розбив три машини
В Оболонському районі Києва увечері, 29 грудня п'яний водій Nissan не впорався з керуванням та протаранив три автомобілі.
Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, в аварії ніхто не постраждав (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки. + 18).
"На водія були складені адміністративні матеріали за статтями 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (Управління транспортом у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП", – уточнили у поліції.
За словами очевидців, водій Nissan нібито намагався імітувати серцевий напад.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Білоцерківському районі Київської області 24 грудня зіткнулися вантажівки DAF і Mercedes. Внаслідок аварії один з водіїв загинув на місці події.