У Києві продовжили жорсткий локдаун до 30 квітня. Інфографіка

У середу, 14 квітня, у Київській міській державній адміністрації вирішили продовжити жорсткий локдаун в столиці до 30 квітня у зв'язку з великою кількістю хворих коронавірусною хворобою і нестачею ліжко-місць в лікарнях.

Про це на пресбрифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження",– зазначив Кличко.

Зокрема, за словами мера, в місті не працюватимуть школи та дитячі садочки, а громадський транспорт працюватиме виключно по спецперепустках для працівників критичної інфраструктури.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/4/14/infogr.png","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Що не працюватиме в Києві.","sourceTxt":"



","alt":"



"}

"Я ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", - наголосив Кличко.

"Я закликаю всіх поставитися свідомо до ситуації! Та дотримуватися необхідних правил! Не час бути легковажними!Сьогодні головне завдання – зберегти здоров’я і життя киян. Допомогти і нашим медикам впоратися з цією хвилею хвороби. Не нехтуйте своєю безпекою! - Маски, дистанція, антисептики. Увага до свого здоров’я!" - закликав киян Віталій Кличко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві протягом минулої доби, 13 квітня, зареєстрували 1457 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.