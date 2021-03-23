У Києві обмежать рух біля станції метро "Деміївська". Карта

Василь Михальчук Кияни 10:03, 23.03.2021 Оновлено: 10:29, 23.03.2021

На Автовокзальному шляхопроводі (шляхопровід між Деміївською і Либідською площами) частково обмежили рух транспорту через ремонт.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили комунальники, обмеження пов'язані з ремонтом елементів моста. Дорожники розпочали ремонт гранітних бортів на шляхопроводі, який збудували ще до ІІ Світової війни.

Киян чекають заторів біля станції метро "Деміївська"
КМДА

Обмеження на рух транспорту діятимуть до 15 квітня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в КМДА повідомили, які дороги відремонтують у 2021 році. Також у столиці планують збудувати кілька веломагістралей.

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