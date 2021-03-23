У Києві обмежать рух біля станції метро 'Деміївська'. Карта

На Автовокзальному шляхопроводі (шляхопровід між Деміївською і Либідською площами) частково обмежили рух транспорту через ремонт.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили комунальники, обмеження пов'язані з ремонтом елементів моста. Дорожники розпочали ремонт гранітних бортів на шляхопроводі, який збудували ще до ІІ Світової війни.

Обмеження на рух транспорту діятимуть до 15 квітня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в КМДА повідомили, які дороги відремонтують у 2021 році. Також у столиці планують збудувати кілька веломагістралей.