У Києві почали будівництво нового моста на Оболоні. Фото

У Києві розпочалися активні роботи зі спорудження нового моста-хвилі завдовжки 164 метри на Оболоні.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Роботи зі спорудження нової пам'ятки столиці почалися ще в кінці 2020 року. Новий міст-хвиля на Оболоні з'єднає набережну і парк "Наталка" з островом "Оболонський".

Зауважимо, що будівництво нового пішохідного мосту йде також у вихідні дні. До місця робіт уже завезли велику кількість спеціальної техніки – крани, бурові машини, самоскиди.

Будівництво "хвилі" йде повним ходом

Місце робіт із боку парку "Наталка" обставлено парканом із візуалізацією майбутнього моста.

Візуалізація нової пам'ятки

Зараз до роботи зі зведення конструкції моста залучено кілька десятків людей.

Міст будують і в вихідні дні

Новий міст стоятиме на чотирьох опорах, а його ширина становитиме 4 метри. Крім того, для безпеки відпочивальників тут облаштують камери відеоспостереження. Також ночами "хвиля" буде оригінально підсвічуватися.

Відзначимо, що міст-хвилю спроєктував український архітектор Андрій Миргородський, який уже мав досвід проєктування подібних конструкцій. Саме його авторству належить "міст Кличка" на Володимирській гірці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 2021 рік у Києві обіцяє бути "щедрим" на нові інфраструктурні об'єкти. У столиці повинні відкрити дві станції метро в напрямку Виноградаря, відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, а також побудувати багато велодоріжок.