Трасу під Києвом почало засипати снігом. Відео

У Київській області в середу, 6 січня, місцями почав випадати рясний сніг.

Як повідомляє обласна патрульна поліція, засипає трасу Київ-Ковель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водіїв попереджають бути максимально уважними за кермом і дотримуватися правил дорожнього руху. За можливості рекомендують відмовитися від поїздок на власному автомобілі й пересидіти негоду вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Різдво, 7 січня, очікується дощова погода, можливий мокрий сніг.

За даними Гідрометцентру, вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря в столиці вночі близько нуля, вдень +2...+4 градуси.

Через опади на дорогах буде ожеледиця, водіям варто бути вкрай уважними та обережними.