Рубан спрогнозував, скільки в Києві буде хворих на COVID-19 під час свят і коли чекати на пік

Олег Тимченко Кияни 15:50, 30.12.2020 Оновлено: 18:05, 30.12.2020

На початку 2021 року зростання захворювань на COVID-19 у Києві та Україні буде на мінімальному рівні.

Як розповів OBOZREVATEL начальник київської Держспоживслужби Олег Рубан, уже з'явилися перші характеристики того, що коронавірус перейшов у сезонне захворювання.

"Для України характерне зниження захворюваності за останні два тижні, водночас із мінімальними показниками перших двох тижнів наступного року. Це пов'язано з канікулами, відпустками і святами. І поступовим підйомом захворюваності у третій, четвертий тиждень січня. Пік (зростання хворих – Ред.) очікується у перші два тижні лютого", – уточнив він.

Голова київської Держспоживслужби додав, що локдаун із 8 січня дасть можливість знизити швидкість захворюваності.

"Ми будемо спостерігати поступове зростання до лютого, а не стрибками", – резюмував Рубан.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що локдаун введуть до 24 січня 2021 року. До того ж Кабмін залишив за собою право ввести обмеження невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Роботу громадського транспорту не зупинятимуть.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

КСУ зажадав від Зеленського терміново скасувати указ щодо відсторонення Тупицького

Лікарів не бережуть і приховують правду: в Україні захворіло понад 50 тисяч медиків, сотні – померли

Проти голови САП порушили справу через підозру Татарову

Порошенко зробив сенсаційну заяву у справі "вагнерівців"

Коли ворог не може нас перемогти у бою, він діє оманливими маневрами