Друзі! Відсьогодні в Україні запроваджений другий загальнонаціональний суворий карантин. Перелік обмежень уряд оприлюднив.

Київ, де динаміка захворюваності залишається високою, вимушений – подобається нам це чи ні – дотримуватись локдауну. Так, економічні наслідки карантину будуть невтішними. Ми розуміємо, наскільки зараз складно бізнесу. Це позначається і на бюджеті та розвитку Києва. І столиця, як може, підтримує підприємців, запровадивши для них пільги і преференції.

Але сьогодні головне – це здоров’я і життя кожного з нас, наших рідних і близьких, наших друзів, здоров’я і життя українців. Дуже важливо упередити можливий колапс медичної системи.

Суворі обмеження ще раніше запровадили багато інших країн. А сьогодні вони їх подовжують. Для того, щоб виграти час – аби захворюваність не сягнула критичних показників до того, як розпочнеться масова вакцинація.

Ключове, якщо ми вже входимо в локдаун, – щоб його правила були єдиними для всіх. Щоб був справедливий контроль за їх дотриманням. І щоб цей час суворих обмежень для громадян уряд використав для придбання вакцини. І після карантину розпочав масову вакцинацію – в першу чергу, найвразливіших до вірусу категорій людей. Щоб країна більше не поверталася до локдаунів, а продовжила розвивати економіку та створювати сприятливі умови для бізнесу.

Я звертаюся до всіх: дотримуємося правил, дбаємо про свою здоров’я, бережемо тих, хто поруч! Тільки свідомими діями ми зможемо упередити подальше розповсюдження вірусу.