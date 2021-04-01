Марина Порошенко назвала спосіб розвантаження медсистеми в Києві

Для розвантаження медичної системи в Києві потрібно відкрити відомчі лікарні, які прийматимуть хворих на коронавірус.

Про це під час брифінгу 1 квітня заявила голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко, повідомляється на сайті партії "Європейська Солідарність".

"Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які знаходяться в столиці, для допомоги хворим на коронавірус", – сказала Порошенко.

Йдеться про наступні медустанови:

Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами;

Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1;

Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2;

Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №3;

Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;

Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;

Центральний госпіталь МВС України​;

Державна установа "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву"​;

Державна установа "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області";

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь";

Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України​;

Державна наукова установа "Центр іноваційних медичних технологій" НАН України.​​​​

Вона також констатувала, що лікарі не отримують у повному обсязі належні їм 300% доплат, а родини померлих від коронавірусу медиків місяцями безрезультатно оббивають пороги чиновників задля страхових виплат.

"Місцева влада із муніципального фонду виділяє доплату у вигляді 5000 грн для лікарів, 4000 грн для середнього медичного персоналу і 2000 грн – молодшого медичного персоналу. Але при цьому ми бачимо абсолютне невиконання з боку держави своїх обіцянок щодо випрати 300 відсотків до заробітної плати лікарів і медичного персоналу, які лікують хворих на коронавірус. Також тільки 10 відсотків сімей загиблих медичних працівників від коронавірусу отримали компенсацію за те, що дійсно захворіли при виконанні своїх професійних обов’язків", – зауважила Марина Порошенко.

Вона нагадала про те, що столиця готова закупити вакцину від коронавірусу і навіть виділила на це 140 мільйонів гривень.

"Неможливо сьогодні закупити напряму від виробника місцевій владі вакцину. Тому я як лідер фракції "Європейська Солідарність" в Київраді, як голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики вимагаю негайно розглянути можливість надання квоти місцевим владам для того, щоб вони могли не чекати, а вже сьогодні виходити на виробника і закуповувати безпосередньо вакцини для того, щоб рятувати населення України", – сказала Порошенко.

За її словами, необхідно також закупити ліцензію на виробництво вакцини проти коронавірусу в Україні. "Я впевнена, що наші лабораторії, наша медична галузь готова таку вакцину продукувати, і ми зможемо хоча б таким чином забезпечити масове вакцинування, для того, щоб врятувати життя і здоров’я людей", – резюмувала Марина Порошенко.