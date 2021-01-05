На ВДНГ у Києві відсвяткували Новий рік масовими гуляннями і зазивають на Різдво

Анна Прийма Кияни 10:41, 5.01.2021 Оновлено: 10:53, 5.01.2021

На ВДНГ у Києві сотні людей зібралися на новорічні гуляння, незважаючи на скасування масових заходів та епідемію коронавірусу.

Фотографіями зі свята відвідувачі зі словами подяки поділилися на сторінці виставкового центру в Facebook.

Новий рік на ВДНГ
Олена Ісаєва, Facebook

Також організатори пропонують влаштувати гастротур просто неба, хоча продаж їжі на новорічних локаціях обмежили. "У нас розмістився чи не найбільш відкритий фудкорт Києва. Тут можна зігрітися ароматним глінтвейном і какао, спробувати гарячі страви української та європейської кухонь у форматі to-go, поласувати різдвяним печивом", – зазначили куратори.

Фудкорт на ВДНГ
ВДНГ, Facebook
Їжа на винос
ВДНГ, Facebook
Страви грузинської кухні
ВДНГ, Facebook

Уже розміщена розважальна програма, яку підготували на Різдво.

6 січня

  • 12:00/13:00/14:00/15:00 флешмоби біля ялинки

  • 16:00/17:00/18:00 флешмоби біля сцени

  • 16:15 анімаційна програма

  • 17:15 виступ хору "Веснянка"

  • 18: 05/19:30 розіграші та конкурси

  • 18:45 виступ групи The Doox

7 січня

  • 12:00/13:00/14:00/15:00 флешмоби біля ялинки

  • 16:00/17:00/18:00 флешмоби біля сцени

  • 16:15 анімаційна програма

  • 17:15 виступ українського фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина"

  • 18: 05/19:30 розіграші та конкурси

  • 18:45 виступ групи Folky Funky

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в районі Контрактової площі в столиці сотні людей зібралися біля ялинки. Більшість із них – без захисних масок.

Така сама ситуація спостерігалася і на Андріївському узвозі. Стільки людей на Подолі не було навіть улітку.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

У Харкові дівчина похвалилася стріляниною у відчинене вікно по місту. Відео

Жителі Нових Санжар – Зеленському після новорічного звернення: соромно має бути не нам

Битва образів: найкращі наряди Зеленської, Порошенко, Мендель за 2020 рік

У супермаркеті Харкова відвідувач ударив касирку ногою по обличчю: його "провчили". 18+

Нардепам за грудень виплатили 7 млн гривень компенсації за житло: хто отримав найбільше