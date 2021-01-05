На ВДНГ у Києві відсвяткували Новий рік масовими гуляннями і зазивають на Різдво
На ВДНГ у Києві сотні людей зібралися на новорічні гуляння, незважаючи на скасування масових заходів та епідемію коронавірусу.
Фотографіями зі свята відвідувачі зі словами подяки поділилися на сторінці виставкового центру в Facebook.
Також організатори пропонують влаштувати гастротур просто неба, хоча продаж їжі на новорічних локаціях обмежили. "У нас розмістився чи не найбільш відкритий фудкорт Києва. Тут можна зігрітися ароматним глінтвейном і какао, спробувати гарячі страви української та європейської кухонь у форматі to-go, поласувати різдвяним печивом", – зазначили куратори.
Уже розміщена розважальна програма, яку підготували на Різдво.6 січня
12:00/13:00/14:00/15:00 флешмоби біля ялинки
16:00/17:00/18:00 флешмоби біля сцени
16:15 анімаційна програма
17:15 виступ хору "Веснянка"
18: 05/19:30 розіграші та конкурси
18:45 виступ групи The Doox
12:00/13:00/14:00/15:00 флешмоби біля ялинки
16:00/17:00/18:00 флешмоби біля сцени
16:15 анімаційна програма
17:15 виступ українського фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина"
18: 05/19:30 розіграші та конкурси
18:45 виступ групи Folky Funky
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в районі Контрактової площі в столиці сотні людей зібралися біля ялинки. Більшість із них – без захисних масок.
Така сама ситуація спостерігалася і на Андріївському узвозі. Стільки людей на Подолі не було навіть улітку.