На ВДНГ у Києві відсвяткували Новий рік масовими гуляннями і зазивають на Різдво

На ВДНГ у Києві сотні людей зібралися на новорічні гуляння, незважаючи на скасування масових заходів та епідемію коронавірусу.

Фотографіями зі свята відвідувачі зі словами подяки поділилися на сторінці виставкового центру в Facebook.

Також організатори пропонують влаштувати гастротур просто неба, хоча продаж їжі на новорічних локаціях обмежили. "У нас розмістився чи не найбільш відкритий фудкорт Києва. Тут можна зігрітися ароматним глінтвейном і какао, спробувати гарячі страви української та європейської кухонь у форматі to-go, поласувати різдвяним печивом", – зазначили куратори.

Уже розміщена розважальна програма, яку підготували на Різдво.

12:00/13:00/14:00/15:00 флешмоби біля ялинки

16:00/17:00/18:00 флешмоби біля сцени

16:15 анімаційна програма

17:15 виступ хору "Веснянка"

18: 05/19:30 розіграші та конкурси

18:45 виступ групи The Doox

12:00/13:00/14:00/15:00 флешмоби біля ялинки

16:00/17:00/18:00 флешмоби біля сцени

16:15 анімаційна програма

17:15 виступ українського фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина"

18: 05/19:30 розіграші та конкурси

18:45 виступ групи Folky Funky

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в районі Контрактової площі в столиці сотні людей зібралися біля ялинки. Більшість із них – без захисних масок.

Така сама ситуація спостерігалася і на Андріївському узвозі. Стільки людей на Подолі не було навіть улітку.