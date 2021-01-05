На ВДНГ у Києві відсвяткували Новий рік масовими гуляннями і зазивають на Різдво

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
4,8 т.
На ВДНГ у Києві відсвяткували Новий рік масовими гуляннями і зазивають на Різдво

На ВДНГ у Києві сотні людей зібралися на новорічні гуляння, незважаючи на скасування масових заходів та епідемію коронавірусу.

Фотографіями зі свята відвідувачі зі словами подяки поділилися на сторінці виставкового центру в Facebook.

Новий рік на ВДНГ

Також організатори пропонують влаштувати гастротур просто неба, хоча продаж їжі на новорічних локаціях обмежили. "У нас розмістився чи не найбільш відкритий фудкорт Києва. Тут можна зігрітися ароматним глінтвейном і какао, спробувати гарячі страви української та європейської кухонь у форматі to-go, поласувати різдвяним печивом", – зазначили куратори.

Фудкорт на ВДНГ
Їжа на винос
Страви грузинської кухні

Уже розміщена розважальна програма, яку підготували на Різдво.

6 січня

  • 12:00/13:00/14:00/15:00 флешмоби біля ялинки

  • 16:00/17:00/18:00 флешмоби біля сцени

  • 16:15 анімаційна програма

  • 17:15 виступ хору "Веснянка"

  • 18: 05/19:30 розіграші та конкурси

  • 18:45 виступ групи The Doox

7 січня

  • 12:00/13:00/14:00/15:00 флешмоби біля ялинки

  • 16:00/17:00/18:00 флешмоби біля сцени

  • 16:15 анімаційна програма

  • 17:15 виступ українського фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина"

  • 18: 05/19:30 розіграші та конкурси

  • 18:45 виступ групи Folky Funky

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в районі Контрактової площі в столиці сотні людей зібралися біля ялинки. Більшість із них – без захисних масок.

Така сама ситуація спостерігалася і на Андріївському узвозі. Стільки людей на Подолі не було навіть улітку.

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