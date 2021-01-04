На Київщині інфекційку розшили до 3000 ліжок для хворих на коронавірус

Протягом грудня в госпітальних базах Київської області розгорнули 745 додаткових ліжок для хворих на коронавірус, завдяки цьому інфекційну мережу вдалося розширити до 2930 місць.

Як заявив голова облдержадміністрації Василь Володін, триває робота над удосконаленням опорних лікарень, які стали профільними в лікуванні хворих із діагнозом COVID-19.

"У планах – збільшити ліжковий фонд ще на 20%. Йдеться про понад 900 додаткових інфекційних місць", – уточнив він.

Так, більш ніж 93% ліжок забезпечені подачею кисню. До централізованої мережі під'єднані 1595 місць, а до кисневих концентраторів – 1139.

За словами Володіна, зараз завантаженість госпітальних баз становить 33%. У стаціонарі лікуються 758 хворих на коронавірус. Ще 195 ліжок займають пацієнти з підозрою на COVID-19. Водночас 878, що перебувають у госпітальних базах області, забезпечені кисневої підтримкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 3 січня на коронавірус в Києві заразилися 504 особи. У Київській області зафіксували 301 нового зараженого.