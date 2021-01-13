Метро Києва визначило завдання на 2021: 4G у всій підземці і нова гілка

Анна Прийма Кияни 11:21, 13.01.2021 Оновлено: 12:05, 13.01.2021

Київський метрополітен планує 2021 року зосередитися на продовженні будівництва гілки на Виноградар.

Про це повідомив начальник підземки Віктор Брагінський на сторінці у Facebook, відзначивши також роботу з облаштування інфраструктури доступності.

"У вестибюлях з'явиться більше нових турнікетів, які приймають усі сучасні види оплати. Завершиться запуск у підземці 4G. Залишилися тільки "Теремки", – додав він.

За словами Брагінського, працівники метрополітену продовжують проводити посилену дезінфекцію станцій і рухомого складу.

Також пасажирів просять користуватися безконтактними засобами оплати проїзду і масками.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:

  • Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";

  • Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";

  • Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;

  • Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";

  • подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;

  • подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).

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