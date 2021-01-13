Метро Києва визначило завдання на 2021: 4G у всій підземці і нова гілка
Київський метрополітен планує 2021 року зосередитися на продовженні будівництва гілки на Виноградар.
Про це повідомив начальник підземки Віктор Брагінський на сторінці у Facebook, відзначивши також роботу з облаштування інфраструктури доступності.
"У вестибюлях з'явиться більше нових турнікетів, які приймають усі сучасні види оплати. Завершиться запуск у підземці 4G. Залишилися тільки "Теремки", – додав він.
За словами Брагінського, працівники метрополітену продовжують проводити посилену дезінфекцію станцій і рухомого складу.
Також пасажирів просять користуватися безконтактними засобами оплати проїзду і масками.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:
Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";
Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";
Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;
Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";
подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).