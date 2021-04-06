Затори паралізували рух транспорту в Києві. Карта

У Києві у вівторок, 6 квітня, рух на дорогах міста було паралізовано через численні затори та тягучки.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Північному, Гаванському, Метро, Патона, Дарницькому та Південному мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Миколи Бажана, Броварському (від станції метро "Лісова" і до моста Метро), Романа Шухевича, Степана Бандери (три ДТП на ділянці дороги від метро "Почайна" і до станції електрички "Зеніт"), Перемоги, Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Голосіївському, Академіка Глушакова та Валерія Лобановського.

Також проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, на вулицях Автозаводській, Богатирській, Олени Теліги, Набережному шосе, Академіка Заболотного, Окружній дорозі (на декількох ділянках), бульварах Лесі Українки та Перова, проспектах Соборності, Визволителів та Миколи Бажана.

У Києві у вівторок синоптики прогнозують сонячну погоду і без опадів, вночі від 1 до 3 тепла, вдень + 9... + 11.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в столиці громадський транспорт почав працювати за спецперепустками.