Янукович, бізнес і корупція: хто занапастив Гостиний двір у Києві та що робитиме влада. Фото, відео

У Києві продовжує гриміти скандал навколо знаменитої будівлі Гостиного двору на Контрактовій площі. Київська міська державна адміністрація готова прийняти пам'ятку архітектури на міський баланс, однак її власник – Фонд державного майна України – навіть не підписав охоронного договору на легендарну споруду.

OBOZREVATEL з'ясовував, хто довів пам'ятку архітектури національного значення до руйнування і коли почнуть рятувати один із символів столиці (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Від торгівлі до культури

Одна з найвідоміших будівель столиці була зведена на початку ХІХ століття для потреб торгівлі. Розмови про її будівництво почали вести ще наприкінці XVIII століття, коли до Києва з Дубна перевели контрактові ярмарки. Проєкт нової торгової споруди подали на розгляд особисто імператору в 1809 році. Його автором став відомий зодчий із Санкт-Петербурга Луїджі Руска.

Нереалізований проєкт Гостиного двору – автор Луїджі Руска, поч. XIX ст. антиквар

За його задумом, Гостинний двір у Києві мав стати двоповерховим з арковими галереями довжиною 120 метрів. Тобто це була найбільша торгова споруда міста того часу.

Після Великої пожежі на Подолі в 1811-му недобудований будинок накрили дахом і вирішили зупинити роботи через брак коштів. У 1828-1833 роках головний архітектор Києва Андрій Меленський реконструював Гостиний двір, проте від первинного задуму Луїджі Руски в ньому мало що залишилося. Він так і залишився одноповерховим.

Не пощастило двору і в другій половині XIX століття. Заради облаштування торгових крамниць власники часто перебудовували різні частини монументальної споруди.

В такому непривабливому вигляді будівля Гостиного двору збереглася до встановлення в місті радянської влади. Аж до II Світової війни в пам'ятці архітектури розміщувалися різні магазини, а безглузді перебудови тривали. Після війни в будівлі розміщувалися різні склади, але про відродження її первісного вигляду не йшлося.

Гостинний двір у 1977 році. Ранчуков А., Яковлєв В. Київ сімдесятих – вісімдесяті. // Фотоальбом. М.: "Скай Хорс", 2010 с.111.

У 1970-ті роки після історичних дискусій і вишукувань стосовно долі історичної забудови Подолу примітну споруду вирішили відновити за первинним задумом Луїджі Руски. Після ретельних досліджень у 1983 році авторський колектив під керівництвом архітекторки Валентини Шевченко вирішив знести стару будову і на її місці спорудити абсолютно нову, згідно з початковим проєктом 1809 року.

Після остаточної добудови тут розмістилися Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені Володимира Заболотного, інститут "Укрреставрація" та інші установи, пов'язані з культурою та відпочинком: бари, магазини, кафе. Тобто будівля зберегла свою первісну функцію.

Раніше тут любили збиратися студентська молодь, діячі мистецтва. Але з 2012 року колоритний куточок міста спорожнів на багато років...

"Реконструкція" під ТРЦ

І ось, за часів "стабільності", а саме у 2011 році, на Гостиний двір накинув око великий бізнес. Тоді Кабмін ухвалив рішення вивести будівлю на Подолі зі списку історичних об'єктів, що охороняються державою. У квітні 2012 року депутати Київради проголосували за передачу будівлі під реконструкцію ВАТ "Укрреставрація", що належало главі Державного управління справами при президенті Вікторові Януковичу Андрію Кравцю. Його називали нібито "завгоспом" Януковича.

Історичний будинок мали перебудувати в ТРЦ. Пам'ятку хотіли перетворити на галерею з бутиків, а також надбудувати мансардний поверх, проти чого виступала громадськість.

Проєкт внутрішнього двору Гостинного двору після реконструкції. ВАТ "Укрреставрація"

Із квітня по травень активісти та свідомі громадяни проводили численні акції протесту, щоб закликати владу припинити свавілля. Це були багатотисячні мітинги, які широко висвітлювалися в ЗМІ. Але людей не почули. Наприкінці квітня на територію Гостиного двору заїхала перша спецтехніка, а 3 серпня 2012 року тодішній президент Віктор Янукович підписав закон, який передбачав виведення будівлі з переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

2 вересня того ж року Київрада віддала землю під Гостиним двором в оренду на 5 років.

Як би там не було, а вже у 2013 році тодішній глава КМДА Олександр Попов заявив, що Гостинний двір реставруватимуть через те, що він отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Але в ніч із 8 на 9 лютого 2013 року в Гостиному дворі сталася пожежа... Через що всі культурні установи згодом було виселено. Перешкод для будівельних робіт у забудовника відтепер не стало. Хіба активісти, яких періодично розганяли правоохоронці.

Після Євромайдану

До Революції Гідності в Гостиному дворі проводили активні роботи – зміцнювали стіни металевими стяжками, заливали бетон для нових приміщень. Але вже 22 лютого 2014 року будівництво зупинилася назавжди. У липні того ж року Київрада скасувала землевідведення під реконструкцію історичної будівлі, а вже у 2015 році Окружний господарський суд Києва визнав незаконним рішення уряду Азарова про виведення Гостиного двору з переліку пам'яток архітектури.

Остаточно історичну споруду повернули в держвласність тільки у 2018 році. Відповідні рішення ухвалив Київський апеляційний господарський суд. А із 21 січня Гостинний двір належить Фонду державного майна України. Щоправда, жодних відновлювальних робіт на об'єкті не відбувається.

Напіврозвалений будинок "прикрашає" історичне серце Подолу вже 9 років. Усередині утворилися величезні провали, деталі фасадного оздоблення втрачені, а стіни тримаються на металевих заклепках.

За парканом закинутого будівництва купа будматеріалів і сміття. І це через 9 років після початку "реконструкції".

Будівля руйнується вже 9 років.

Що далі?

Позиція столичної влади однозначна – пам'ятку архітектури національного значення потрібно повернути на баланс міста.

Щоправда, на початку 2021 року на будівлю став претендувати й Мінкульт. У лютому він заблокував передання будівлі на баланс міста і вирішив "попросити" передати Гостиний двір у своє відомство.

"Для збереження об'єкта просимо ухвалити зважене державне рішення міською владою і безпосередньо від глави столиці Віталія Кличка й узгодити таку передачу Гостиного двору від Фонду держмайна до сфери управління міністерства. Оскільки пам'ятка поки має статус місцевої, саме КМДА, як орган охорони спадщини місцевого рівня, має ці повноваження", – написав у своєму Telegram-каналі міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко. І це попри те, що ще у 2018 році київська влада просила повернути Гостинний двір у власність міста. У КМДА обіцяли взятися за негайну реставрацію будівлі.

Мер Києва Віталій Кличко з такою позицією не погодився і зажадав припинити будь-які спекуляції на тему Гостиного двору.

"Місто готове завершити реконструкцію Гостиного двору, створити в ньому суспільний простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже було обговорено з громадськістю, з Києво-Могилянською академією", – заявив Кличко.

Але є й інша проблема. Фонд держмайна України не виконує припису департаменту охорони культурної спадщини КМДА й так і не уклав із містом охоронний договір на Гостинний двір.

"Фонд держмайна продовжує ігнорувати розпорядження Департаменту охорони культурної спадщини щодо Гостиного двору, які було вручено ще рік тому! Дотепер не укладено охоронний договір і не надано науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт на об'єкті", – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

При тому, що в березні Верховний суд України відхилив касацію Фонду державного майна України про визнання протиправним та скасування розпорядження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо укладення охоронного договору й проведення термінових протиаварійних робіт у будівлі Гостиного двору.

Напіврозвалена пам'ятка архітектури належить Фонду держмайна.

"Незважаючи на постанови судів про те, що відповідальність за належне утримання та збереження будівлі-пам'ятки архітектури "Гостиний двір" несе виключно власник – держава в особі Фонду державного майна, Фонд не залишає спроб зняти з себе відповідальність за руйнування пам'ятки", – прокоментував ситуацію, що виникла, директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

Зараз зрозуміло одне – Гостинний двір потрібно рятувати, і якщо столична влада готова це зробити в короткі терміни, то необхідно припинити конфронтацію Мінкульту, Фонду держмайна й КМДА та передати будівлю громаді Києва.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Фонд державного майна України системно не виконує рішення Окружного адміністративного суду міста Києва і не укладає охоронного договору на будівлю.