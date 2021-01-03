Новорічний відділ універмагу "Україна" в Києві часів СРСР показали в мережі

У мережі показали, який вигляд мав універмаг "Україна" в Києві, а також, зокрема, його відділ ялинкових прикрас, за часів СРСР.

Архівні знімки опублікували на сторінці групи "Клуб Корінного Киянина" у Facebook. "24 грудня 1966 року в Києві відкрив двері один з найбільших тогочасних торгівельних центрів універмаг "Україна"", – йдеться в публікації.

Примітно, що один зі знімків закарбував відділ ялинкових прикрас універмагу. "Улюблений казковий відділ", "Як це було казково!!!", – написали користувачі в коментарях.

Універмаг "Україна" розташований за адресою площа Перемоги, 3, в Києві. Його було побудовано на базі Єврейського базару, а площа ТЦ спочатку становила 24,977 квадратних метрів. 1968 року універмаг було визнано першим сучасним столичним торговим центром.

2003 року було проведено реконструкцію "Україна", у результаті якої її площа розширилася до 45,331 квадратного метра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали новорічні ялинки Києва за останні десять років. Так, ялинка в Новий, 2012 рік стала українським національним мемом, а ялинка 2013 року перетворилася на своєрідний символ Євромайдану.

Також раніше було опубліковано раритетні фото Центрального автовокзалу в Києві, який було відкрито 1961 рокуна Московській площі (нині Деміївська).