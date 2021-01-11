У громадському транспорті Києва стовпотворіння під час карантину: фоторепортаж

У Києві під час дії карантинних обмежень у громадському транспорті люди практично не дотримуються соціальної дистанції і нерідко ігнорують правильне носіння захисних масок.

Журналісти OBOZREVATEL перевірили кілька найбільш жвавих транспортних розв'язок столиці. Пасажири і водії іноді нехтують протиепідемічними заходами.

На зупинці маршрутного транспорту біля метро "Почайна" люди шикуються в черги, щоб зайти до автобусу, втім, багато хто ігнорує засоби індивідуального захисту.

У салонах маршруток часто пасажирів опиняється більше, ніж вільних місць.

"А хто їх тоді повезе?" – відповів один із водіїв на зауваження журналіста щодо перебору людей.

На станції метро "Майдан Незалежності" більшість відвідувачів маски надягають так, як годиться, але дистанції мало хто дотримується.

Схожа ситуація і на станції метро "Палац спорту". Тут найбільш завантаженими виявилися ескалатори. Люди стоять упритул один до одного, як і за часів до пандемії.

На станції метро "Золоті ворота" найбільш багатолюдно в переходах, платформи напівпорожні. Соціальної дистанція\ї між пасажирами немає, дехто прикриває масками половину обличчя або носить її на підборідді.

У вагонах метро людей не так багато, як зазвичай, але безпечної відстані між пасажирами немає.

На зупинці громадського транспорту біля "Дарниці" черги не було, але автобуси були забиті дуже щільно. Деякі люди заходили в салон узагалі без масок. Причому інших пасажирів це не турбувало.

Нагадаємо, про порядок роботи транспорту в Україні під час посилення карантинних заходів у січні-2021 раніше розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї й залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосуватиметься міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного й міжобласного сполучення.

Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження за кількістю місць для сидіння.

Раніше OBOZREVATEL перевірив, як дотримуються заборони на торгівлю в деяких магазинах і ринках Києва.