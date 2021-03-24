Віталій Кличко розповів, як відбуватиметься навчання в школах Києва з 25 березня

У Києві для учнів 5-11 класів навчання розпочнеться з 25 березня – в дистанційному форматі, молодша школа продовжить навчальний процес в офлайн-режимі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, у середу 24 березня.

"Учні молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка. Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлено онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів", – наголосив Кличко.

За його словами, ситуація з поширенням коронавірусної хвороби у місті залишається напруженою. Голова КМДА також закликав дотримуватися впроваджених карантинних заходів та користуватись громадським транспортом тільки за нагальної потреби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 23 березня, коронавірусом у Києві заразилися 1300 осіб, що стало рекордом із початку 2021 року.