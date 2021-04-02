В Києві на Троєщині обмежать рух через ремонт шляхопроводу. Карта

У Києві з 9 квітня до 15 червня на шляхопроводі на вул. Сержа Лифаря частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомили в пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор".

"Зокрема, на шляхопроводі над троєщинською лінією швидкісного трамвая розпочинається ремонт монолітної плити проїжджої частини. У рамках ремонту також запланована заміна деформаційних швів, заміна гідроізоляції й оновлення асфальтового покриття", – зазначили в "Київавтодорі".

Під час робіт рух буде обмежено частково.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році в Києві завершать капітальний ремонт проспекту Степана Бандери, а також почнуть реконструкцію вулиці Андріївської на Подолі.