В Ірпені запропонували рішення транспортного колапсу: фото проєкту сучасної дорожньої розв'язки

У місті Ірпінь на Київщині дорога на Бучу останнім часом регулярно перевантажується вранці та ввечері. Йдеться про ділянку шляху поблизу ТРЦ "Жираф".

Через це виникають кілометрові затори, які провокують транспортний колапс одразу двох міст, повідомили на сторінці команди депутата Ірпінської міської ради Андрія Страховського у Facebook.

До вирішення цієї проблеми залучили спеціалістів проєктної організації ТОВ "Проектний світ". Вони розробили план дорожньої розв'язки біля ТРЦ, яка дозволить розвантажити трафік між Ірпенем та Бучею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня в Києві, зі станції "Святошин" почав курсувати електропоїзд "Святошин-Буча". Потяги будуть зупинятися на станціях "Святошин", "Біличі", "Ірпінь" та "Буча".