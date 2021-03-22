В Олександрівській лікарні черги швидких із хворими на коронавірус. Фото

У понеділок увечері, 22 березня, біля Олександрівської клінічної лікарні в Києві вишикувалася черга карет швидкої допомоги з хворими на коронавірусну недугу.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL із території лікарні.

Він повідомляє, що за час його візиту в лікарню заїхало 7 швидких із хворими на COVID-19. Усі вони стояли біля інфекційного відділення.

За словами медбригади, вони виїжджали за пацієнтами з підозрою на коронавірус більше ніж десяток разів. Щоправда, зазначають, що в неділю, 21 березня, вони забрали 14 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 21 березня, Україна опинилася на п'ятому місці в Європі та на дев'ятому місці у світі за поширенням коронавірусу. У нашій країні заразилися 11 145 осіб.