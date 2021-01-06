У мережі показали популярну за СРСР ковзанку на "верхньому полі стадіону" в Києві. Фото

Киянам нагадали про одну з популярних за часів СРСР ковзанок на Лабораторному провулку й схилах Черепанової гори. Тоді це місце в Печерському районі, де любили кататися на ковзанах, санях або лижах, місцеві називали ковзанкою на "верхньому полі стадіону".

Знімки опублікував киянин Олег Васильківський у Facebook-спільноті "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Січень 1964 року. Ковзанка навпроти 17-ї лікарні на пров. Лабораторному та схилах Черепанової гори. Автор А. Г. Васильківський", – уточнив він.

Маленькі кияни під час катання на ковзанах і лижах у 1964-му Facebook "Старі фото Києва"

У коментарях кияни зазначили, що сьогодні це місце вже майже повністю забудовано. Водночас подякували за чудові фотографії, наголосивши, що вони навіяли їм спогади з дитинства.

Це місце кияни називали ковзанкою на "верхньому полі стадіону" Facebook "Старі фото Києва"

"Фото клас! Скільки дітвори проводило час на свіжому повітрі, усюди в місті були такі гірки", "Точно. Пам'ятаю, каталися, до дому доповзала й після дзвоника повзала вниз, чекала на колінах, поки відкриють", "Було де кататися", "Неймовірні фото! Особисто мені вони подобаються набагато більше, ніж сучасні студійні!", "У ті ж роки на цій же ковзанці вчився кататися", "Улюблена ковзанка на "верхньому полі стадіону". Навчалася в 56-й школі на Предславинській, після уроків ходили кататися. Дякую за фото. Чудове було наше дитинство, приємно згадати", "Ото були зими!", "І ще в грілках стояв самовар і чай коштував 2 коп.", "Ковзанка на верхньому полі стадіону. Скільки спогадів! Ходили туди з однокласниками, майже жили там. Додому ледве доповзали", "Навіть важко віриться, що це наш Київ", – прокоментували кияни.

Схили Черепанової гори в Києві, 1964 рік Facebook "Старі фото Києва"

Маленький киянин катається на схилах Черепанової гори в Києві, 1964 рік Facebook "Старі фото Києва"

Фото навіяли киянам спогади про дитинство Facebook "Старі фото Києва"

Реакція киян на фото Facebook "Старі фото Києва"

Коментарі киян Facebook "Старі фото Києва"

Коментарі користувачів мережі Facebook "Старі фото Києва"

Реакція киян Facebook "Старі фото Києва"

Коментарі користувачів Facebook "Старі фото Києва"

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