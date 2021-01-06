У мережі показали популярну за СРСР ковзанку на 'верхньому полі стадіону' в Києві. Фото

Киянам нагадали про одну з популярних за часів СРСР ковзанок на Лабораторному провулку й схилах Черепанової гори. Тоді це місце в Печерському районі, де любили кататися на ковзанах, санях або лижах, місцеві називали ковзанкою на "верхньому полі стадіону".

Знімки опублікував киянин Олег Васильківський у Facebook-спільноті "Старі фото Києва" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Січень 1964 року. Ковзанка навпроти 17-ї лікарні на пров. Лабораторному та схилах Черепанової гори. Автор А. Г. Васильківський", – уточнив він.

У коментарях кияни зазначили, що сьогодні це місце вже майже повністю забудовано. Водночас подякували за чудові фотографії, наголосивши, що вони навіяли їм спогади з дитинства.

"Фото клас! Скільки дітвори проводило час на свіжому повітрі, усюди в місті були такі гірки", "Точно. Пам'ятаю, каталися, до дому доповзала й після дзвоника повзала вниз, чекала на колінах, поки відкриють", "Було де кататися", "Неймовірні фото! Особисто мені вони подобаються набагато більше, ніж сучасні студійні!", "У ті ж роки на цій же ковзанці вчився кататися", "Улюблена ковзанка на "верхньому полі стадіону". Навчалася в 56-й школі на Предславинській, після уроків ходили кататися. Дякую за фото. Чудове було наше дитинство, приємно згадати", "Ото були зими!", "І ще в грілках стояв самовар і чай коштував 2 коп.", "Ковзанка на верхньому полі стадіону. Скільки спогадів! Ходили туди з однокласниками, майже жили там. Додому ледве доповзали", "Навіть важко віриться, що це наш Київ", – прокоментували кияни.

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