У КМДА розповіли, хто отримає спецперепустки для проїзду в транспорті

Василь Михальчук Життя столиці 17:53, 1.04.2021 Оновлено: 18:24, 1.04.2021

У Києві вже з 2 квітня почнуть видавати спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомило джерело OBOZREVATEL у КМДА.

Уточнений список категорій співробітників критичної інфраструктури, які отримають можливість їздити в громадському транспорті з'явиться ввечері у четвер, 1 квітня.

Попередньо право проїзду матимуть:

  • медики;

  • рятувальники;

  • співробітники соціальної сфери;

  • працівники транспорту;

  • поліція;

  • військові;

  • працівники магазинів;

  • журналісти.

Зазначимо, скористатися тогорічними спецперепустками не вийде, бо в КМДА розробили зовсім інший дизайн проїзного документа.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун. Столиця закриває всі школи і дитячі садки. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто суто для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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