У київському кіоску виявили тіло продавця

У понеділок, 22 березня, в Києві, в Голосіївському районі в кіоску виявили труп чоловіка.

Про це OBOZREVATEL повідомило інформоване джерело в Нацполіції.

Всупереч повідомленням деяких ЗМІ про те, що чоловіка зарізали, правоохоронці заперечують цю інформацію. Зокрема, траплялася інформація, що навколо тіла чоловіка було багато крові.

У Нацполіції попередньо вважають, що смерть була насильницькою. За даними нашого джерела, чоловік серйозно хворів. "У чоловіка був варикоз на нозі. Лопнула вена. Через це і було багато крові в кіоску. Співробітники, які працювали з ним, знали про хворобу", – повідомив наш співрозмовник.

Померлому чоловікові було 35 років.

Тіло продавця відправили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва поліція затримала чоловіка, який здійснював розпусні дії на дитячому майданчику.