У Києві жінка провалилася в 2-метрову яму біля аптеки. фото

У Києві стався неприємний інцидент на Борщагівці. Жінка провалилась у двометрову яму прямо перед будівлею аптеки.

Про це на свій сторінці в Facebook розповіла киянка Торі Міленко.

"Виходячи з аптеки за адресою Булгакова 13, я провалилася, але не впала, встигнувши вхопитися руками за поручні й це мене врятувало. (Глибина близько 2 метрів) А за 5 хвилин до цього по цьому місцю проїхала моя мама з коляскою моєї дитини. Страшно уявити що могло б статися! ", – поскаржилася Міленко.

Відзначимо, яма розташована біля однієї з аптек по вулиці Михайла Булгакова, 13. Кияни обурилися в соцмережах з цієї нагоди та порадили жінці звернутися до керівництва аптеки, через те, що вона повинна утримувати цю територію в належному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня в Києві відбулося протистояння комунальників і власників МАФів. Один чоловік навіть погрожував підпалити себе бензином і поливав їм територію навколо себе.