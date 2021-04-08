У Києві зацвіли магнолії. Фото, відео

Василь Михальчук Життя столиці 14:25, 8.04.2021 Оновлено: 15:53, 8.04.2021

У Києві в Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна зацвіли магнолії.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У найстарішому ботсаду Києва біля станції метро "Університет" – справжня весна. Розквітли не тільки магнолії, а й первоцвіти.

Попри суворий локдаун, навіть у робочий день десятки киян влаштовують під квітучими магноліями фотосесії.

Люди влаштовують фотосесії навіть у робочі дні.

Активізувалися і тварини. Кореспондент OBOZREVATEL побачив дерево, по гілках якого стрибало 5 білок. Також зі своїх нір уже вилізли їжаки та кроти.

Дерева облюбували білки.

Зазначимо, що в середу, 7 квітня, в столиці сильно похолодало, місцями пройшли снігопади.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, чергове похолодання, яке прийшло в ці дні в Україні, закінчиться вже в неділю, 11 квітня. Сніг зміниться дощем, але температура повітря піде вгору. З середини квітня можна очікувати справжнє весняне тепло, але погода на травневі свята і Великдень навряд чи порадує.

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