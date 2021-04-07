У Києві запустять соціальне таксі для інвалідів

У Києві для осіб з інвалідністю створять соціальне таксі.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Запуск нової соціальної послуги "Соціальне таксі для осіб з інвалідністю" на завершальному етапі, а перші автомобілі вийдуть на маршрути вже в травні. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Коли ми запланували створення цієї послуги, то зіткнулися з проблемою – відсутністю нормативних актів, які б її регулювали. Минулого року ми запустили послугу в пілотному режимі та паралельно почали розробляти порядок її надання. "Пілот" проявив себе добре та вказав на недоліки. Але затвердження порядку – це бюрократичний механізм, який потребував досить багато часу. Проте він вже зареєстрований в органах юстиції. Київ – перший в Україні розробив та зареєстрував цю соціальну послугу", – розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона також додала, що подачу пропозицій на конкурс уже завершено. Орієнтовний період виходу соціального таксі на вулиці столиці: кінець квітня – початок травня.

Заступниця голови КМДА також зазначила, що спершу на вулиці вийде близько 20 спеціально обладнаних машин. Поступово їх кількість збільшать.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, У Києві, 5 квітня, через заборону користуватися громадським транспортом без спеціальних перепусток ціни на таксі злетіли у 2-4 рази. Служби автоматично переглянули свої тарифи, виходячи з підвищеного попиту.