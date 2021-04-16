У Києві замість паркувальників за порушниками стежитимуть камери

У Києві почали тестування автоматичної системи фіксації порушення правил паркування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

"Під час запуску тестують автоматичну систему фіксації порушень правил паркування і максимальну мінімізацію при цьому людського фактора. Протягом 60 днів на вулиці Басейній, поблизу Бессарабської площі, в якості експерименту працюватиме інноваційна система здійснення автоматичної фотофіксації фактів порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів", – розповів Густєлєв.

Проєкт реалізується спільно з компанією "Municipality Parking System".

Заступник голови КМДА також повідомив, що для реалізації експерименту вже встановлені всі необхідні технічні пристрої – 8 приладів для фотофіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки та паркування, 6 платіжних терміналів – в кожному по 3 камери, та 12 сенсорних датчиків, які вмонтовані в місця для паркування.

"Важливо, що всі факти порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів фіксуватимуться в автоматичному режимі, без додаткового залучення інспекторів з паркування.Камери та сенсорні пристрої фіксуватимуть момент зупинки транспортного засобу і час його знаходження на паркувальному майданчику, номерні знаки автомобілю та чи не відбувається порушення правил дорожнього руху", – резюмував посадовець.

За його словами, у разі успішної реалізації пілотного проєкту розглядатиметься можливість для поступового впровадження цієї системи на інших парувальних майданчиках міста.

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