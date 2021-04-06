У Києві за добу виписали 150 адмінпротоколів за порушення карантину

У Києві за минулу добу, 5 квітня, правоохоронці склали 150 адміністративних матеріалів за порушення карантинних обмежень.

Як повідомили в пресслужбі столичної поліції, всього було перевірено 585 об'єктів господарської діяльності.

Адмінматеріали були виписані за порушення, передбачені частиною 2 статті 44-3 (Перебування в громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту) КУпАП.

Окрім того, були виписані адмінпротоколи щодо 19 юридичних осіб за частиною 1 статті 44-3 (порушення правил щодо карантину) КУпАП.

Статистика порушень карантину. Поліція Києва

Нагадаємо, в Києві 5 квітня почав діяти жорсткий локдаун через зростання кількості хворих коронавірусом.

У громадський транспорт пускають виключно за спецперепустками. При цьому були зафіксовані спроби потрапити в метро за підробленими документами.

Також локдаун торкнувся і інших сфер, зокрема, столичний Троєщинський ринок почав працювати "на винос", а на базарах між продавцями і покупцями встановили захисну плівку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 5 квітня зареєстрували 1432 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.