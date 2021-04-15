У Києві висадили алею на честь журналістів. Фото

Василь Михальчук Життя столиці 15:06, 15.04.2021 Оновлено: 15:29, 15.04.2021

У четвер, 15 квітня, в Києві у сквері імені Марії Заньковецької біля пам’ятника Георгію Ґонгадзе та журналістам, які загинули за свободу слова, висадили Алею свободи слова.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Загалом на Алеї висадили 16 дерев: 7 сакур та 9 кленів гостролистих.

"Захід відбувся в межах глобального екопроєкту "Озеленення планети". Ініціаторами створення Алеї стали видання "Українська правда" та благодійний фонд "Озеленення України". КО "Київзеленбуд" та КП УЗН Печерського району допомогли втілити задумане в життя", – розповіли в КМДА.

Сквер імені Марії Заньковецької прикрасять сакури та клени.
КМДА

Організатори зазначили, що місце та дата для створення Алеї свободи слова були обрані не випадково. 17 квітня "Українській правді", засновником якої був Георгій Ґонгадзе, виповниться 21 рік.

Нагадаємо, монумент "Георгію Ґонгадзе та журналістам, які загинули за свободу слова" встановили у сквері імені Марії Заньковецької у грудні 2008 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко показав, як будується пішохідний міст-хвиля на Оболоні.

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