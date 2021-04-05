У Києві вирішили продовжити опалювальний сезон через похолодання та локдаун

Василь Михальчук Життя столиці 19:40, 5.04.2021 Оновлено: 19:49, 5.04.2021

У Києві вирішили не вимикати опалення через те, що найближчими днями в Києві очікується середньодобова температура нижча від +8 градусів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Там зазначили, що в середу, 7 квітня, вночі температура опуститься до -1 градуса, можливий сніг.

У КМДА наголосили, що це рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, у зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок.

"Мешканці можуть ухвалити рішення про вимкнення опалення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.Соціальні об’єкти лікарні, садочки та школи – вимикатимуть лише за відповідними заявками керівників закладів", – підкреслили в КМДА.

Опалення вимкнуть 10 квітня, коли розпочнеться потепління.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 квітня мали почати вимикати централізоване опалення в столичних будинках. Однак мер Києва Віталій Кличко наголосив, що соціальні об'єкти – лікарні, садки та школи – поки будуть отримувати тепло.

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