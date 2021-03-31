У Києві відкриють пам'ятник воїнам, що загинули на Сході України

Восени цього року в Дарницькому районі столиці встановлять пам'ятник воїнам, що загинули у війні на Сході України.

Про це повідомили в пресслужбі комунального об'єднання "Київзеленбуд".

"В рамках капітального ремонту скверу імені Кошиця планується встановлення скульптури, присвяченої пам'яті воїнам Дарницького району, що загинули у війні на сході України. Скульптура буде виконана за ескізним проєктом відомого українського скульптора, дарничанина Олексія Шевченка", – повідомили в "Київзеленбуді".

Монумент являтиме собою стелу увінчану гербом України.

Комунальники також зазначили, що після встановлення догляд за цими об’єктами передається районним КП УЗН.

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