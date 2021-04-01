У Києві відкриють бібліотеку на даху. Фото

У Києві Центральна бібліотека імені Шевченка для дітей на проспекті Перемоги, 25а до кінця цієї весні відкриє для відвідувачів терасу на даху.

Про це повідомила пресслужба культурного закладу на своїй сторінці в Facebook.

Терасу створять для коворкінгу, культурних заходів та показу кінострічок.

"Друзі, хочемо відкрити вам одну таємницю! Цієї весни ми плануємо багацько класних заходів на нашій терасі! Уявіть тільки... Свіже повітря, зручні місця для роботи та відпочинку, улюблені книги та фільми, цікаві розмови!" – розповіли в культурному закладі.

На терасі створять коворкінг, а також проводитимуть перформанси . Центральна бібліотека імені Шевченка для дітей

Крім того, киянам та гостям міста запропонували обрати оригінальну назву для нової локації. Зробити це можна на сторінці закладу у Facebook. Переможцю конкурсу обіцяють презентувати подарунок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київська пенсіонерка перетворила двір на вулиці Андрія Шептицького на казковий сад. На прибудинковій території поселилися черепаха, вовк на велосипеді та "Івасик-Телесик".