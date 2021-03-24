У Києві відкрився новий заклад із затишною зоною відпочинку та вишуканим асортиментом

У Києві відкрився новий гастрономічний заклад – магазин-кафе з оригінальною зоною відпочинку Dom Jamon, здатний здивувати відвідувачів своїм асортиментом та рівнем обслуговування.

Кожен із гостей в атмосфері затишку та романтики зможе вибрати більш, як із двохсот позицій вин Європи, Нового світу, від молодих легких до насичених бочкових вин.

До того ж, магазин-кафе пропонує варіанти для подарунків. Подарункові корзини та Фуршетні набори, до складу яких входять три види мяса та 4 види сирів, набір доповнюють фрукти.

До складу подарункових наборів входять три види мяса та 4 види сирів

Магазин-кафе пропонує варіанти для подарунків

У магазині представлені вина з різних сортів винограду, відбірні сири та іспанський хамон

Магазин-кафе має оригінальну зону відпочинку

Заклад розташований на Софіївській Борщагівці у ЖК "Софія" на вул. Миру, 27 (центральна алея). На період карантину кафе працює в режимі takeaway(із собою) та на доставку, графік роботи магазину не змінився.