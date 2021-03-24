У Києві відкрився новий заклад із затишною зоною відпочинку та вишуканим асортиментом

Гліб Іванов Життя столиці 21:45, 24.03.2021 Оновлено: 22:46, 24.03.2021

У Києві відкрився новий гастрономічний заклад – магазин-кафе з оригінальною зоною відпочинку Dom Jamon, здатний здивувати відвідувачів своїм асортиментом та рівнем обслуговування.

Кожен із гостей в атмосфері затишку та романтики зможе вибрати більш, як із двохсот позицій вин Європи, Нового світу, від молодих легких до насичених бочкових вин.

До того ж, магазин-кафе пропонує варіанти для подарунків. Подарункові корзини та Фуршетні набори, до складу яких входять три види мяса та 4 види сирів, набір доповнюють фрукти.

До складу подарункових наборів входять три види мяса та 4 види сирів
Магазин-кафе пропонує варіанти для подарунків
У магазині представлені вина з різних сортів винограду, відбірні сири та іспанський хамон
Магазин-кафе має оригінальну зону відпочинку

Заклад розташований на Софіївській Борщагівці у ЖК "Софія" на вул. Миру, 27 (центральна алея). На період карантину кафе працює в режимі takeaway(із собою) та на доставку, графік роботи магазину не змінився.

Кожен із гостей в атмосфері затишку та романтики зможе скуштувати келих вина та оригінальні закуски
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