У Києві вимкнення води в районах перенесли на 4 травня

У Києві через продовження посилених карантинних обмежень початок гідравлічних випробувань на тепломережах почнеться після 4 травня.

Як зазначив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 16 квітня, внаслідок введення локдауну більшість жителів столиці працює дистанційно.

"Цього року, як і минулого, ми на місяць відтерміновуємо початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Хоча зазвичай розпочинали випробування одразу після завершення опалювального сезону. Міська влада зважає на подовження суворих карантинних обмежень, дистанційний режим навчального процесу в школах. Та на те, що багато киян сьогодні працює дистанційно – з дому", – сказав Кличко.

Мер додав, що Київ уже завершив опалювальний сезон і всі житлові будинки від'єднані від подачі тепла.

"Лікарні, дитячі садки та школи вимикають за індивідуальними заявками закладів, враховуючи режим їх роботи в період локдауну. Цей опалювальний сезон був ускладнений різкими перепадами температур, що спричиняють пошкодження мереж. Однак, навіть за таких умов, нам вдалося знизити рівень аварійності на 15%. Це –результат системної модернізації тепломереж. За два останніх роки місто оновило 270 км трубопроводів", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві продовжили карантинні обмеження до 30 квітня в зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусною хворобою.