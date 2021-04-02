У Києві в Бабиному Яру з'явиться унікальна синагога. Фото

У Бабиному Яру вже в квітні 2021 року відкриють новий об'єкт – символічну синагогу просто неба та місце для молитви.

Про це повідомили в пресслужбі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Вона буде розташована на невеликій ділянці за пам'ятником "Менора" біля схилу яру, який традиційно є місцем скорботи, молитви та вшанування жертв трагедії для євреїв.

"Територія Бабиного Яру є місцем вбивства та вічного спочинку для десятків тисяч євреїв, які стали жертвами злочинного нацистського режиму. Нині тисячі людей відвідують Бабин Яр, аби вшанувати пам’ять жертв трагедії та помолитися за спочилих на цьому місці", – зазначив Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України, член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Будівля висотою 11 метрів у закритому вигляді являє собою пласку вертикальну конструкцію, яка відкривається вручну. Вона виготовлена з амбарного дуба сторічної давнини, який збирали з різних куточків України. Деревину збирали зі старих закинутих споруд.

Стеля символічної синагоги прикрашена візерунками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року. Також конструкція оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють інтер’єр старовинних синагог Західної України – у Ходорові та Гвіздці, які були знищені нацистами під час Другої світової війни.

Автор унікальної синагоги – відомий швейцарський архітектор, професор Базельського університету Мануель Герц,

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