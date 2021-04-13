У Києві створять туристичний маршрут для людей з порушенням зору

У Києві для людей з порушенням зору створять новий туристичний маршрут в центрі міста.

Як повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда, вже підписано відповідне розпорядження, передає пресслужба КМДА.

"Фактично, створення цього маршруту вже розпочалося минулого року, коли ми встановили 3-D-макет Софійського собору. У подальшому ми плануємо встановити фігури нового фонтану "Відродження", що на Володимирській гірці; Андріївського узвозу та пішохідно-велосипедного мосту, що біля Арки дружби народів. На фігурах також буде розміщено напис шрифтом Брайля, який допоможе людям з порушеннями зору дізнатися інформацію про відповідну пам’ятку", – зазначила Марина Хонда.

Вона додала, що це буде перший подібний маршрут в Україні. Він допоможе розвитку інклюзивної туризму та збільшить туристичні потоки до Києва.

Зазначимо, в Києві на вулиці Банковій біля Офісу президента з'явилася фотозона, яка присвячена 30-річчю незалежності України.

локація складається з великих дзеркальних букв, які формують слово YOUkraine, що в перекладі означає "Ти-Україна".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Києва з'явився унікальний світлофор.