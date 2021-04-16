Стало відомо, скільки людей можуть вмістити підземні укриття Києва

4,5 тисячі київських підземних сховищ одночасно можуть прийняти 2,6 млн людей у випадку техногенних, природних катастроф, або у разі воєнних дій.

Про це розповів Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації в ефірі Громадського радіо.

"Мешканцям міста потрібно звертати увагу на найпростіші укриття, об’єкти подвійного використання або сховища, які розташовані найближче до місця їх проживання або роботи. Є два основі види захисних споруд у фонду цивільного захисту. Передусім це сховища цивільного захисту, які розташовані на підприємствах і передбачені для захисту робочої зміни на підприємстві в особливий період. Друге – це об’єкти подвійного використання. Це підвали, напівпідвали, підземні переходи, заглиблені станції метрополітену, підземні паркінги", – повідомив Ткачук.

Він також додав, що таких об’єктів у нашому місті – майже 4,5 тисячі й вони одночасно можуть прийняти 2,6 млн осіб.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві оновили онлайн-мапу місць укриття на випадок катастроф або воєнних дій.