У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19 за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:39, 12.01.2021 Оновлено: 08:51, 12.01.2021

Протягом минулої доби, 11 січня, коронавірусом у Києві заразилося 898 осіб, що на 527 більше, ніж за день до цього.

У Київській області зафіксували 284 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 118 486 осіб, в області – 63 984 хворих.

Померло від COVID-19 у Києві всього 2115 осіб (+26 за добу). Продовжують боротися з вірусом 72 925 інфікованих.

Динаміка поширення коронавірусу в Києві.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок вівторка, 12 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 124 430 випадків коронавірусної інфекції. З них 5116 – було виявлено за минулу добу, водночас одужало майже 16 тисяч осіб.

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