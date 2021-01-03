У Києві продовжили оплату проїзду готівкою в транспорті

У Києві продовжили оплату готівкою в громадському транспорті. Впровадження автоматизованої системи перенесли на липень 2021 року.

Відповідне розпорядження з'явилося на офіційному сайті міської ради Києва. Варто зазначити, що терміни впровадження подібної системи відкладали вже декілька разів.

Згідно з розпорядженням, місцева влада вкотре внесла зміни в розпорядження від 26 жовтня 2018 року, яке передбачало "введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності до 31 жовтня 2019 року на всіх видах і маршрутах міського пасажирського транспорту".

Так, до липня цього року місцеві жителі зможуть все так само без змін оплачувати проїзд готівкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міський голова Києва Володимир Кличко розповів, чи будуть працювати маршрутки і метро під час локдауну в столиці.