У Києві повністю відмили будівлю Офісу президента. Фото

У п'ятницю, 26 березня, співробітники компанії SPG повністю очистили від написів будівлю Офісу президента на вулиці Банковій, 11, а також територію навколо.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Біля ОП працювали 8 осіб. Вони вже повністю відмили гранітний цоколь будівлі, а також розташовані поблизу кулі на лапках, які, як і сам будинок, споруджено в 1936-1939 роках.

Уже відмили і площу перед ОП.

Гранітний цоколь як новенький.

Також із самого ранку співробітники компанії SPG відмивали і гранітну плитку на площі перед будівлею Офісу президента.

Уже відмили і площу перед ОП.

Об 11:00 робочі розпочали відмивання від фарби двох вікон ОП, а також заміну вхідних дверей.

Будівля і площа в ідеальному стані.

До вечора, 26 березня, робітники повинні встигнути завершити всі роботи з відновлення вигляду ОП і прилеглої території.

Зазначимо, що будівля Офісу президента є пам'яткою архітектури національного значення.

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