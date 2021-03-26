У Києві повністю відмили будівлю Офісу президента. Фото

Василь Михальчук Життя столиці 11:20, 26.03.2021 Оновлено: 11:51, 26.03.2021

У п'ятницю, 26 березня, співробітники компанії SPG повністю очистили від написів будівлю Офісу президента на вулиці Банковій, 11, а також територію навколо.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Біля ОП працювали 8 осіб. Вони вже повністю відмили гранітний цоколь будівлі, а також розташовані поблизу кулі на лапках, які, як і сам будинок, споруджено в 1936-1939 роках.

Уже відмили і площу перед ОП.
Гранітний цоколь як новенький.

Також із самого ранку співробітники компанії SPG відмивали і гранітну плитку на площі перед будівлею Офісу президента.

Уже відмили і площу перед ОП.

Об 11:00 робочі розпочали відмивання від фарби двох вікон ОП, а також заміну вхідних дверей.

Будівля і площа в ідеальному стані.

До вечора, 26 березня, робітники повинні встигнути завершити всі роботи з відновлення вигляду ОП і прилеглої території.

Зазначимо, що будівля Офісу президента є пам'яткою архітектури національного значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Правоохоронці назвали сімох людей, причетних до погромів під Офісом президента на акції, яка 20 березня відбулася на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Водночас один із них – затриманий раніше письменник і ветеран Владислав Стафійчук. Його суд уже відправив під домашній арешт.

  • Глава ОП Андрій Єрмак під час переговорів із послами країн G7 зазначив, що учасники протесту були налаштовані на провокацію конфлікту.

  • За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, організатори погромів планували влаштувати "криваву баню" для співробітників правоохоронних органів.

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