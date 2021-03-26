У Києві повністю відмили будівлю Офісу президента. Фото
У п'ятницю, 26 березня, співробітники компанії SPG повністю очистили від написів будівлю Офісу президента на вулиці Банковій, 11, а також територію навколо.
Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.
Біля ОП працювали 8 осіб. Вони вже повністю відмили гранітний цоколь будівлі, а також розташовані поблизу кулі на лапках, які, як і сам будинок, споруджено в 1936-1939 роках.
Також із самого ранку співробітники компанії SPG відмивали і гранітну плитку на площі перед будівлею Офісу президента.
Об 11:00 робочі розпочали відмивання від фарби двох вікон ОП, а також заміну вхідних дверей.
До вечора, 26 березня, робітники повинні встигнути завершити всі роботи з відновлення вигляду ОП і прилеглої території.
Зазначимо, що будівля Офісу президента є пам'яткою архітектури національного значення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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