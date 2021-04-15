У Києві показали карту підземних укриттів на випадок війни та катастроф

У Києві оновили інтерактивну мапу міста з адресами підземних сховищ для населення.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

"Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Цей фонд охоплює сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення", – розповіли в Департаменті.

Ознайомитися з мапою можна за посиланням: Укриття населення м. Києва – Google Мої карти

У КМДА зазначили, що керівники організацій та власники вищезгаданих споруд у разі необхідності забезпечать вільний доступ до укриттів.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилися нові кадри перекидання військової техніки до кордонів з Україною. Також колону ворожої техніки засікли під тимчасово окупованим Луганськом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони назвав однією з трьох цілей Москви – ймовірний напад на Україну з боку окупованого півострова.