У Києві почали вимикати опалення

Василь Михальчук Життя столиці 10:37, 12.04.2021 Оновлено: 10:45, 12.04.2021

У Києві почали вимикати централізоване опалення в житлових будинках.

Про це OBOZREVATEL повідомили в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго".

Комунальники уточнили, що почали процес вимкнення подачі тепла в столичні будинки в суботу, 10 квітня. Цьому сприяло значне підвищення температури повітря.

Водночас деякі кияни скаржилися, що в їхніх квартирах справжня спека через гарячі батареї та теплу погоду на вулиці. У КП "Київтеплоенерго пояснили, що вимкнення тепла відбувається поетапно і цей процес може тривати до двох тижнів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 квітня повинні були почати вимикати централізоване опалення в столичних будинках. Однак міська влада вирішила продовжити опалювальний сезон через холодну погоду й посилення локдауну.

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